Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir Devlet Hastanesi bahçesinde gerçekleşti. Husumetli iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmanın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A., ifadesinin alınması sonrası sağlık kontrolü için Viranşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Hastane bahçesinde husumetlisi iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan M.A. (26) ile seken kurşunların isabet ettiği 9 yaşındaki A.E. yaralandı. Yaralılardan M.A., ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, A.E. ise Eyyübiye ilçesindeki Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralılardan M.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırının ardından hastane çevresinde geniş güvenlik tedbiri alındı.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.