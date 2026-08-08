Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen sünnet şöleni geleneği, Bursa’da düzenlenen programla devam etti. Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin bulunduğu tarihi Tophane Meydanı’nda gerçekleştirilen programa il ve ilçe protokolü ile çocukların aileleri katıldı.

Program, Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ın teşekkür mesajının okunmasıyla başladı. Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, Sultan II. Bayezid’in yaklaşık 530 yıl önce oluşturduğu vakfiyenin hayır şartı kapsamında Bursa’daki 25 çocuk sünnet ettirildi.



Çocuklara çeşitli hediyelerin de takdim edildiği programda Bursa Mehteran Derneği ve semazen ekibi gösteri sundu. Tasavvuf musikisi ve ilahilerin seslendirildiği etkinlikte, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır tarafından çocukların vatanına, milletine ve mukaddesatına bağlı bireyler olarak yetişmeleri için dua edildi.

Programda yapılan konuşmada, asırlardır sürdürülen vakıf medeniyeti geleneğinin yaşatılmasının önemine dikkat çekilirken, Sultan II. Bayezid’in vakfiyesindeki hayır şartını yerine getirmenin gururunun yaşandığı ifade edildi. Organizasyona katılan çocuklar ve aileleri ise düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.