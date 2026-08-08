Yangın, saat 09.00 sıralarında İnegöl’ün Cerrah Mahallesi Kalburt mevkiinde bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çatıda yangın çıktı. Alevleri fark eden aile, büyük panik yaşarken güçlükle evden dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle apartmanın çatı katında hasar meydana geldi.