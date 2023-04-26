Kozluca caddesi üzerinde meydana gelen kazada direksiyon başında kalp krizi geçirerek, aracıyla işyerinin koruma tellerine çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza Orhaniye mahallesi Kozluca bulvarında meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan Arif Güven(45) yönetimindeki 16 AJK 744 plakalı Cip, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç, yol kenarındaki inşaat malzemeleri satışı yapan işyerinin koruma tellerine çarptı. Kaza sonucu, baygın halde bulunan sürücü olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan sürücüden acı haber geldi. Güven, yaşam savaşını kaybetti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FAHRETTİN ENİŞ