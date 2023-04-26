Kozluca caddesi üzerinde meydana gelen kazada direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü, aracıyla işyerinin koruma tellerine çarptı.

Kaza Orhaniye mahallesi Kozluca bulvarında meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan A. G.(45) yönetimindeki 16 AJK 744 plakalı Cip, sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç, yol kenarındaki inşaat malzemeleri satışı yapan işyerinin koruma tellerine çarptı. Kaza sonucu, baygın halde bulunan sürücü olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FAHRETTİN ENİŞ