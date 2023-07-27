Manevra yapınca hastanelik etti

Süleymaniye mahallesinde meydana gelen kazada Cip ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Süleymaniye mahallesi Huzur sokak üzerinde meydana geldi. Ercan E.(25) yönetimindeki 16 AVK 333 plakalı motosiklet, aynı yöne seyrederken sağa park etmek için manevra yapan Erdem Ü. yönetimindeki 16 AVM 183 plakalı CİP ile çarpıştı. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.