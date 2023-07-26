Genç sürücü ölümden döndü

Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Kemalpaşa mahallesi Park caddesi üzerinde meydana geldi. Park caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü F.T. yönetimindeki 16 KDM 84 plakalı motosiklet, Poyraz sokaktan çıkış yapan sürücü İ.A. yönetimindeki 16 SES 046 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.