Cumhurbaşkanı Erdoğan, Defne Devlet Hastanesi'nin 22 Mayıs Pazartesi gününden itibaren hasta kabulüne başlayacağını açıkladı.HATAY (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Defne Devlet Hastanesi açılışında konuştu.

"Defne Hastanesi’yle ilgili bir fotoğraf karesi üzerinden kem söz söyleyenlerin hepsini de mahcup ederek, aradan 2 ay bile geçmeden inşaatı bitirdik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hastanemiz depremzede kardeşlerimize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

https://youtu.be/WB88rd9IwIY

Hastande 256'sı hekim, bin 44 sağlık çalışanının görev alacağı Defne Devlet Hastanesi'nde tüm yatakların yoğun bakıma dönüştürülebileceği bildirildi.

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