Hatay Büyükşehir Belediyesi, geniş ve bereketli tarım arazilerine sahip Hatay’da tarımsal sulamaya katkı sağlamak için hizmetlerine devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, 7 ayda 10 bin 165 metre tarımsal sulama hattı kurdu.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, kırsal mahallelerde üreticilerin yaşadığı sulama sıkıntıları gidermek amacıyla depremin ilk günlerinden itibaren harekete geçti.

Tarımın gelişmesi, üretimin desteklenmesi ve üreticilerin gelirlerinin arttırılması amacıyla sulama tesisleri ile üreticilere desteklerini il genelinde sürdüren Büyükşehir ekipleri, geçimini çiftçilikten sağlayan vatandaşlar için depremin ardından 7 ayda il genelinde yaklaşık 10 bin 165 metre kapalı sistem tarımsal sulama hattı kurdu.

Büyükşehir yetkilileri, tarımsal verimliliği arttırmak ve çiftçilerin göç etmesini önlemek amacıyla çalışmalarına il genelinde devam edeceklerini açıkladı.