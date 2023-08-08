Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava raporuna göre hava sıcaklıklarının bugünden itibaren Batı bölgelerde azalacağı, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde ise hissedilir derecede artacağı kaydedildi.ANKARA (İGFA) - Hava sıcaklıklarının bu hafta başından itibaren iç ve batı bölgelerde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği, ancak İç Anadolu’nun doğusu ile doğu ve güneydoğu bölgelerde artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul ve Yalova çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Bursa’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde bazı illerimizde beklenen hava sıcaklıkları (°C) şöyel:

Ankara : 30-37

İstanbul : 28-30

İzmir : 31-35

Kahramanmaraş : 35-41

Kayseri : 35-38

Sivas : 37-39

Gümüşhane : 38-41

Bayburt : 35-37

Elâzığ : 37-42

Diyarbakır : 41-45

Adıyaman : 39-43

Şanlıurfa : 38-44

Batman : 42-45

Şırnak : 38-40

Sıcak havanın etkili olduğu bölgelerimizde kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocukların başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.