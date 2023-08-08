2023 yılının ilk 6 aylık rakamlarını açıklayan Akfen GYO tüm parametrelerde önemli artışa imza attı. Buna göre şirketin aktif büyüklüğü geçen yılın ilk 6 aylık dönemine göre yüzde 78 büyüyerek 16,6 milyar TL’ye ulaştı. Yılın ilk 6 ayında Akfen GYO’un öz kaynakları ise 10 milyar TL’yi aştı.

2021 yılı başıyla birlikte içine girdiği yeniden yapılanma sürecini tamamlayan Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Akfen GYO), attığı adımların karşılığını almaya devam ediyor. Akfen GYO tarafından açıklanan 2023 yılının ilk 6 ayını içeren finansal sonuçlara göre, şirketin aktif büyüklüğü geçen yılın ilk 6 aylık dönemine göre yüzde 78 büyüyerek 16,6 milyar TL’ye ulaştı. Yılın ilk 6 aylık rakamlarına göre Akfen GYO’un öz kaynakları ise 10 milyar TL’yi aştı. Hasılatını yüzde 95, net kârını ise yüzde 97 artırmayı başaran şirketin net aktif değeri 10,8 milyar TL, hisse başına net aktif değeri ise 8,29 TL olarak gerçekleşti. Buna göre şirket 07.08.2023 (dünkü) kapanış fiyatına göre yüzde 38 iskontolu işlem gördü.

Açıklanan finansal tablolara göre, yılın ilk 6 ayında şirketin geçen yıl 9.4 milyar TL olan aktif büyüklüğü bu yılın aynı döneminde yüzde 78 artışla 16.6 milyar TL’ye çıktı. Yine geçen yılın aynı dönemine göre şirketin 6.1 milyar TL olan öz sermayesi yüzde 68 artışla 10.2 milyar TL, 176 milyon TL olan hasılatı yüzde 95 artışla 343 milyon TL’ye, 1.3 milyar TL olan kârı ise yüzde 97 artışla 2.5 milyar TL’ye ulaştı. Akfen GYO’nun net aktif değeri ise geçen yıla göre 6.2 milyar TL’den yüzde 75 artışla 10.8 milyar TL’ye çıktı.

“Doğru zamanda atılan doğru adımların meyvelerini topluyoruz”

6 aylık sonuçları değerlendiren Akfen GYO Genel Müdürü Sertac Karaağaoğlu, "2023 yılının ilk yarısında şirket olarak elde ettiğimiz sonuçları gururla karşılarken, aynı zamanda geleceğe olan güvenimizi artıran önemli bir başarı olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Karaağaoğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Bu dönemde ortaya çıkan rakamları, doğru zamanda, doğru stratejilerle ve kararlılıkla attığımız adımların bir göstergesi olarak görüyoruz. Şu anda bunların meyvesini topluyoruz. Şirket olarak her zaman öz kaynaklarımızı güçlendirmek, yatırımcılarımıza değer katmak ve sektörde öncü bir konumda olmak hedefiyle çalışıyoruz. İlerleyen dönemlerde Akfen GYO olarak sektördeki büyümemizi sürdürmeye, yatırımcılarımıza değer katmaya ve gayrimenkul sektöründe kalıcı izler bırakmaya devam edeceğimize inancımız tamdır."