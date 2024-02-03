Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde hekimler, gerçekleştirdikleri ‘sessiz yürüyüş’ ile İsrail’i bir kez daha kınadı. Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Acil Tıp Doktoru Erdem Şentürk, “Sen kaybedeceksin İsrail, insanlık kazanacak, yıktığın hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak” dedi.

Adapazarı ilçesi Uzun Çarşı’da bulunan Tozlu Camii önünde toplanan hekimler, İsrail’i kınamak için ‘sessiz yürüyüş’ gerçekleştirdi. Beyaz önlüklerini giyip, ellerinde pankartlar, Türk ve Filistin bayrakları ile Adapazarı Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü. Sessiz bir şekilde yürüyüş gerçekleştiren hekimler, buradaki basın açıklamasının ardından programı sonlandırdı. Yürüyüşün ardından grup adına açıklama yapan Acil Tıp Doktoru Erdem Şentürk, “İsrail terör devletinin Filistin’de uyguladığı sistematik zulüm ve işgal devam ediyor. Evler okullar, hastaneler bombalanıyor; Gazze halkı abluka altında açlığa mahkum ediliyor. Su vanalarını kapatan, tarlaları bombalayan ve şehre gıda girişlerini engelleyen İsrail, bunları tüm dünyanın gözü önünde, saklamaya dahi gerek görmeden alenen gerçekleştiriyor.

Gazze halkının un bulamadığı için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı haberleri geliyor. Bombaların, kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanlar, yetersiz beslenmenin, susuzluğun, salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum ediliyor. Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olan Gazze’ye açılan tek kapı ‘Refah Sınır Kapısı’, aynı zalim elin ablukası altında insani yardımlara neredeyse hiç geçit vermiyor” dedi.

“Sen kaybedeceksin İsrail, insanlık kazanacak”

İnsanlara yapılan zulme karşı sessiz kalmamaları gerektiğini belirten Şentürk, “İsrail işbirlikçisi devletlerin ve şirketlerin, soykırıma olan aleni desteği artarak sürüyor. Bir avuç mazlumun karşısında bütün dünya zalimleri tek safta saldırmaya devam ediyor. Gönlü ve duası Filistin’in yanında olan vicdan sahiplerinin ise en büyük silahlarından biri olan ‘boykot’ çağrımızı tekrarlıyoruz. Tüm meslektaşlarımıza zulme destek olan ilaç firmalarını boykota devam etmeyi hatırlatıyor, Sağlık Bakanlığı yetkililerinden de aynı hassasiyeti hastane eczanelerinde göstermesini bekliyoruz. Sen kaybedeceksin İsrail, insanlık kazanacak, Filistin halkı kazanacak, beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar örenler kazanacak, yıktığın hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak” diye konuştu.