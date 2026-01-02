Kayak takımlarını ayağına geçiren vatandaş, hem spor yaptı hem de keyifle işe gitmenin mutluluğunu yaşadı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından yolların karla kaplanması ilginç görüntülere sahne oldu. İlçede bir vatandaş sabah saatlerinde işe gitmek için kayak malzemelerini alarak karla kaplı sokaklarda kayak yaparak ilerledi.



Kayak yaparken kendini kayda da alan vatandaş, karla kaplanan yollarda rahatlıkla ilerlediği anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

Yoğun kar yağışı sonrası belediye ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, yetkililer sürücü ve yayaları dikkatli olmaları konusunda uyardı.