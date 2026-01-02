Bilecik'te karla kaplı çatıda mahsur kalan minik köpek, yürekleri ısıtan bir operasyonla kurtarıldı.

Olay, Bilecik'in Pazaryeri'ne bağlı Gümüşdere köyünde meydana geldi. Yoğun kar yağışının yaşandığı köyde bir evin çatısına çıkan yavru köpek mahsur kaldı. Durumu fark eden duyarlı köy sakinleri, kendi imkânlarıyla köpeği çatıdan indiremeyince vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Pazaryeri Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, karla kaplı ve kaygan çatıya merdivenle çıkarak titiz bir çalışma yürüttü. Zorlu kış şartlarına rağmen büyük bir dikkatle hareket eden ekipler, minik köpeği sağ salim çatıdan indirerek güvenli alana aldı.

Soğuktan üşüdüğü görülen yavru köpeğe, kurtarma sonrası köy sakinleri tarafından yiyecek verildi. O anlar, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.