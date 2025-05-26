Halk Evi’nde gerçekleşen buluşmada takım, sezon boyunca verdikleri mücadelenin simgesi olan ikincilik plaketini Başkan Özdemir’e takdim etti.

Ziyarete, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, Hentbol A Takım Başantrenörü İlknur Kurtuluş, Genel Menajer Ahmet Serdar Baturkan, İdari Teknik Menajer Metin Güner, oyuncular, teknik ekip ve meclis üyeleri katıldı.

Başkan Şadi Özdemir, sporun toplumsal barışa ve dayanışmaya katkı sunduğuna dikkat çekerek, Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” sözünü hatırlattı. Takımın centilmence mücadelesini takdirle karşıladığını dile getiren Özdemir, Avrupa yolunda başarılar diledi.

Kulüp Başkanı Muharrem Or ise Nilüfer Belediyesi’nin destekleri sayesinde bu başarıya ulaştıklarını belirterek, hentbol takımının tarihinde ilk kez ikincilik kupasını kazandığını ve daha büyük hedeflere yürümek istediklerini ifade etti. Ziyaret, takdim edilen plaket ve karşılıklı teşekkürlerle sona erdi.