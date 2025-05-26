Yeşil-beyazlı ekip, profesyonel futbolcu Hakkı Türker ile resmi sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Hakkı Türker ile sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuza formamız altında başarılar dileriz" denildi. Teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer edilen Hakkı Türker'in kısa süre içinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor. Yönetim, yeni sezonda iddialı bir kadro kurma hedefi doğrultusunda transferlerine devam edeceğini belirtiyor.