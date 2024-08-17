İnegöl Niyazi Kudret Proje Hafızlık Kuran Kursuna giden 11 yaşındaki Emirhan, 4 ayda Kuran-ı Kerim'i ezberleyerek hafız oldu.

Geçtiğimiz Nisan ayında Ortaokul 2. Sınıf öğrencisi Emirhan Can, 4 ay gibi kısa bir süre de Kur-an'ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık belgesi almaya hak kazandı. Hafızlık eğitimini okul sürecinde devam ettiren Emirhan, okulların tatil olmasıyla Kuran eğitime daha fazla ağırlık vermeye başladı. Kısa sürede eğitimini tamamlayan Emirhan, diğer hafız adayları ile birlikte Ortaköy Kervansaray'da düzenlenen icazet töreninde hafızlık belgesini aldı.

Muhabir: şerife öz