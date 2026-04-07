SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaş artışları, yılın ilk altı ayında gerçekleşen enflasyon oranına göre belirleniyor. Bu nedenle emekliler, 2026’nın ilk yarısına ait enflasyon verileri doğrultusunda zam alacak.

Küresel ölçekte artan enflasyon baskısında, Orta Doğu’daki çatışmaların enerji fiyatlarını yükseltmesi önemli rol oynuyor. Türkiye’de ise ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96 ve martta yüzde 1,94 olarak gerçekleşti.

İlk üç aylık verilere göre toplam enflasyon yüzde 10,04’e ulaştı. Böylece SSK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden en az yüzde 10,04 oranında zammı hak etmiş durumda.

Ancak kesin zam oranı için nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanması bekleniyor. Uzmanlar, savaşın sürmesi ve enerji maliyetlerinin yüksek kalması halinde enflasyonun yukarı yönlü seyrini sürdürebileceğini ifade ediyor.

Önümüzdeki üç aylık dönemde enflasyonun seyri, temmuz ayında yapılacak zam oranını doğrudan etkileyecek. Tahminlere göre nisan ve mayıs aylarında enflasyonun yaklaşık yüzde 2 civarında gelmesi bekleniyor. Bu senaryoda beş aylık enflasyonun yüzde 14’ü aşabileceği öngörülüyor.

Haziran verisinin de eklenmesiyle birlikte altı aylık toplam enflasyonun en az yüzde 15 seviyesine ulaşabileceği ve bu durumda emeklilerin temmuz ayında yaklaşık yüzde 15 oranında zam alabileceği değerlendiriliyor.

Yüzde 15 zam yapılması durumunda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 20 bin TL olan en düşük maaşı da 23 bin lira yükselecek.