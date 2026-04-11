Anadolu'nun kadim hafızasından beslenen, inançla yoğrulan, kültürle derinleşen ve insan sevgisiyle anlam kazanan hikâyeler bu yıl sinemanın evrensel diliyle buluşuyor. Alevi Vakıfları Federasyonu tarafından her yıl gerçekleştirilen Sinema Günleri, büyüyen vizyonu ve artan uluslararası ilgisiyle bu yıl yeni bir kimliğe kavuşarak, Ulusal Erenler Film Festivali adıyla yoluna devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle hayata geçirilen Ulusal Erenler Film Festivali, 19-23 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Alevi-Bektaşi inancının hoşgörü, eşitlik ve hakikat arayışı üzerine kurulu felsefesinden ilham alan festival, insanı merkeze alan, vicdana dokunan ve kültürel belleği geleceğe taşıyan anlatıları bir araya getiriyor. Festival, kadim mirası çağdaş anlatılarla buluşturarak yeni bir ifade alanı açmayı hedefliyor. Kurmaca, belgesel ve animasyon olmak üzere üç ana kategoride düzenlenecek festivale başvurular başladı. İlk günden yoğun ilgi gören festivale 52 başvuru yapıldı.

Festival başkanlığını Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Baki Doğan üstlenirken, festival direktörlüğünü akademisyen ve ödüllü yönetmen Ahmet Bikiç yürütüyor. Alanında yetkin isimlerden oluşan jürisi ve çok katmanlı programıyla festivalde film gösterimlerinin yanı sıra söyleşiler, paneller ve paralel etkinlikler yer alacak. Film gösterimleri, Türkiye'nin farklı noktalarındaki cemevlerinde eş zamanlı gerçekleştirilecek.

Festivale başvurular https://avfueff.com.tr/basvuru.html sitesi üzerinden yapılabiliyor.