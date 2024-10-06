Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, hipertansiyon ve kalp hastalarıyla ilgili tuz tüketimi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Salça yapımında kullanılan yüksek tuz miktarının sağlığı ciddi şekilde tehdit ettiğini belirten Dr. Sarıkaya, salçalı yemeklere kesinlikle ekstra tuz eklenmemesi gerektiğini ve tüketilen miktara özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Sağlıklı bir vücut için tuz alımına dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Sarıkaya, sağlıklı bireylerin hastalıklardan korunmak için günlük tuz tüketimlerinin 5 gramı geçmemesi gerektiğini söyledi.

“Salçalı yemeklere asla ekstra tuz konulmamalı”

Salçalı yemeklere ekstra tuz katılmaması gerektiğini söyleyen Dr. Sarıkaya, “Salçanın faydalarından yararlanırken içeriğindeki tuz oranına da dikkat etmemiz de fayda var. Salça yapımında kullanılan bol miktardaki tuz ise sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor. Bu durumda tuzu az miktarda tüketmesi gereken kalp ve tansiyon hastaları başta olmak üzere, damar hastalıklarına sahip hastalar, akciğer ve böbrek hastaları, tuzsuz diyetler uygulayanlar için bol tuzlu ev salçalarını kullananlar dikkat etmelidir. Salçalı yemeklere asla ekstra tuz konulmamalı, tüketilen miktara azami dikkat edilmelidir” dedi.

“Sağlıklı bir insanın hastalıklardan korunması için günlük tüketmesi gereken tuz miktarının 5 gramı geçmemesi gerekmektedir”

Sağlıklı bir bireyin günde 5 gram tuz tüketimini geçmemesi gerektiğini belirten Dr. Sarıkaya, “Ev salçasından vazgeçemeyenler az miktarda tuzla hazırlanmış salçaları cam kavanozlarda vakumlayarak buzdolabında saklayabilirler. Sağlıklı bir insanın hastalıklardan korunması için günlük tüketmesi gereken tuz miktarının 5 gramı geçmemesi gerekmektedir. Tükettiğimiz tuz miktarına dikkat edelim doğal ev yapımı salça tüketelim derken sağlığımızdan olmayalım” ifadelerini kullandı.