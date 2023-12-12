Bursa’da girdikleri bir evden 3.5 milyon lira değerinde ziynet ve para çalan 15 şüpheliden 13’ü yakalandı. Şüphelilerden 3’ü İstanbul’da teknik takip sırasında hırsızlık yaparken, suçüstü yakalandı.

Kocaeli’den Bursa’nın Gemlik ilçesine gelen 15 şüpheli farklı farklı girdiği evlerden yaklaşık 3.5 milyon lira değerindeki ziynet ve para çaldı. Hırsızlık sonrası farklı illere dağılan şüpheliler Bursa polisinin radarına takıldı. İhbarlar üzerine düğmeye basan Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Aynı aileden olduğu öğrenilen 15 şüphelinin İstanbul, Kocaeli Gebze, Afyonkarahisar ve Gemlik’te toplam 11 evden hırsızlık yaptıkları belirledi.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde teknik takibe alınan çete üyelerinden 3 kadın İstanbul’da suçüstü 3.5 milyon lirayla yakalarken, çetenin diğer üyelerini de yakalamak için teknik takibe devam etti. Şüphelilerin adreslerini belirleyen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro ekipleri, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan talimatın ardından geçen Cumartesi günü Osmaniye, Ankara, Kırıkkale ve Kocaeli’nde adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat ekipleri tarafından kapıların kırıldığı operasyonda 12 çete üyesinden 10’i yakalandı. Bursa’ya getirilen şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.