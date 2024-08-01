Ortadoğu'da gerilim tırmanıyor. Lübnan merkezli Hizbullah, İsrail'e yönelik roket saldırıları düzenledi. Sabah saatlerinde başlayan saldırılarda, İsrail'in kuzey bölgelerine çok sayıda roket atıldığı bildirildi. İsrail ordusu, roketlerin bazılarını hava savunma sistemleriyle etkisiz hale getirdiğini, ancak bazı yerleşim bölgelerinde hasar meydana geldiğini açıkladı.

İsrail Savunma Bakanlığı, saldırılara hızlı bir şekilde yanıt verildiğini ve Lübnan'daki Hizbullah mevzilerinin hedef alındığını duyurdu. İsrail Başbakanı, "Ülkemizi savunmak için gereken her adımı atacağız. Hizbullah'ın saldırılarına karşı misilleme yapmaktan çekinmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ise yaptığı açıklamada, saldırıların İsrail'in son dönemdeki provokatif eylemlerine bir cevap olduğunu belirtti. "İsrail, Lübnan ve Filistin'deki saldırgan politikalarının bedelini ödemektedir. Direniş hareketi olarak halkımızı korumak için her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz" dedi.

Saldırılar ve karşı saldırılar bölgedeki tansiyonu daha da yükseltirken, uluslararası toplum taraflara itidal çağrısında bulunuyor. Birleşmiş Milletler, tarafları barış ve diyalog yoluna dönmeye davet ederek, çatışmaların sivil halk üzerinde yıkıcı etkileri olabileceği konusunda uyardı.