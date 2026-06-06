Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Üyesi Havvanur Yurtsever, Tekirdağ Adliyesi'ni ziyaret ederek yargı mensupları ve adliye yöneticileriyle bir araya geldi.

HSK 1. Daire Üyesi Havvanur Yurtsever'in dün Tekirdağ Adliyesi'nde çeşitli temaslarda bulunuldu. Yurtsever, ilk olarak Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol'u makamında ziyaret etti. Görüşmede adliyede yürütülen çalışmalar, yargı hizmetlerinin işleyişi ve adalet hizmetlerinin etkinliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Yurtsever daha sonra Tekirdağ Adalet Komisyonu Başkanı Kadriye Atalay Kahraman ile bir araya geldi. Görüşmede adli teşkilatın mevcut durumu, yargı hizmetlerinin daha verimli yürütülmesine yönelik çalışmalar ve kurumsal işleyiş konuları ele alındı.

Programda Tekirdağ İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Eray Pınar'ı da ziyaret eden Yurtsever, idari yargı alanında yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Görüşmelerde adli ve idari yargı hizmetleri, yargı teşkilatının işleyişi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Tekirdağ Adliyesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan HSK Üyesi Yurtsever'in, yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve vatandaşlara sunulan adalet hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik konularda görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.