Tuzla Belediyesi'nin ev sahipliğinde Dünya Çevre Günü, Dünya Okyanus Günü ve Marmara Denizi Günü kapsamında düzenlenen sualtı temizlik etkinliğinde, ocak ayında meydana gelen fırtınada batan teknelerin kalıntıları ile çok sayıda atık denizden çıkarıldı. Çalışmalara 30'dan fazla profesyonel dalgıç katıldı.

Tuzla Belediyesi'nin ev sahipliğinde Dünya Çevre Günü, Dünya Okyanus Günü ve Marmara Denizi Günü kapsamında gerçekleştirilen sualtı temizlik etkinliğinde, deniz ekosistemini tehdit eden atıklar denizden çıkarıldı.

Tuzla Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte 30'dan fazla profesyonel dalgıç görev aldı.

Tuzla sahilinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 8 Ocak'ta meydana gelen fırtınada batan teknelerden geriye kalan atıklar su altından çıkarıldı. Operasyonda 22 batık tekneden 4'ünün ana kalıntıları, tekne brandaları, güneş paneli, zincirler, tekne parçaları, araç lastikleri, yangın tüpleri, halatlar, tekne oturakları, plastik borular, klozetler, metal profiller, elektrik kabloları ve çeşitli plastik atıklar denizden çıkarılarak bertaraf edilmek üzere toplandı.

Etkinlik kapsamında Türk denizciliğinin önemli isimlerinden Sadun Boro da vefatının 11'inci yılında deniz altında gerçekleştirilen özel programla anıldı. Çalışmalara destek veren Okan Üniversitesi öğrencileri ise denizden çıkarılan atıkların taşınması, kayıt altına alınması ve raporlanması süreçlerinde görev aldı.

'Temiz tutmak, temizlemekten daha kolay'

Etkinliğe ilişkin konuşan Tuzla Belediyesi Denizcilik ve Tersaneler Koordinatörü Gazeteci Gökhan Karakaş, 'Marmara Denizi Türkiye'nin en önemli ekosistemlerinden biri. Onu korumak gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzdur. 2021 yılında yaşanan müsilaj felaketi, Marmara'nın ne kadar hassas bir yapıya sahip olduğunu hepimize gösterdi. Tuzla Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Sayın Av. Eren Ali Bingöl'ün vizyonuyla Marmara'ya sahip çıkıyoruz. Temiz tutmak, temizlemekten daha kolay. Bugün de ocak ayında yaşanan fırtınanın ardından deniz dibinde kalan atıkları temizleyerek çevreye verilen zararı azaltmaya çalışıyoruz' dedi.

'Vatandaşların da çevre konusunda daha duyarlı olması büyük önem taşıyor'

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Genel Sekreteri Sinem Balaç ise, 'Denizler hepimizin ortak mirasıdır. Gelecek nesillere daha temiz denizler bırakmak için bu tür çalışmaların daha sık yapılması gerekiyor. Sadece kurumların değil, vatandaşların da çevre konusunda daha duyarlı olması büyük önem taşıyor' ifadelerine yer verdi.

Program sonunda etkinliğe katılan dalgıçlara katılım sertifikaları verildi.