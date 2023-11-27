Karşılaşmanın skorunu belirleyen golü atan tecrübeli krampon, Bursaspor’un durumuna üzüldüğünü belirterek, “Bursa’da Bursaspor’a sahip çıkacak delikanlı yok mu?” dedi.

Taşçı açıklamasında "3 büyükler hegemonyasına karşı gelmiş, Trabzonspor’dan sonra şampiyon olmuş bir takım. Koskoca bir şehrin takımı gencecik çocukların omuzlarına yüklemişler. Açıkçası bir futbol sever olarak beni cidden üzüyor. Hiç mi bir tane Bursa’dan delikanlı biri çıkıp da bu takıma sahip çıkmıyor? Bursa şehri cidden nasıl üzülmüyor?" diye konuştu.