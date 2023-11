Anketlere çok önem veren AK Parti, çapraz sorularla ilçe halkının nabzını okumaya devam ediyor. Henüz aday adayları yokken yapılan bazı anketlerde mevcut Belediye Başkanı Alper Taban, en çok istenilen aday olarak göze çarptı.

Her ne kadar STK’lar, iş dünyası ve spor camiaları içinde Taban’ın bir karşılığı yokmuş algısı olsa da, vatandaş gözünde aynı şeyleri söylemek imkansız. Anket firmaları şehrin dinamiklerini değil, direk oy deposu olarak gördükleri evlere giriyor. Burada ki tablo dediğimiz gibi mevcut başkandan yana…

Ancak şunu da ifade edelim; bu anketler henüz aday adayları netleşmeden önce yapılmıştı. Yeni yapılacak anketlerde farklı bir tablo ortaya çıkar mı? bilmem.

Alper Taban’la yıldızı barışmayan STK, iş dünyası ve spor kulüpleri ise en çok İTSO başkanlığından istifa eden Yavuz Uğurdağ ve Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Rıdvan Kocaağa’yı görmeyi umut ediyor.

Yavuz Uğurdağ’ın belediye başkanlığı hayalleri aslında bugüne has bir durum değil, geçtiğimiz yıllarda da benzer beklentiler oluşmuş ama bu denli net bir hamle yapılmamıştı.

Rıdvan Kocaağa, belediye başkan yardımcılığı görevindeyken karar verdiği bu hayalini gerçekleştirmek için çok ciddi bir kampanya başlatmış durumda. Gezmedik sokak sıkılmadık el bırakmamacasına çalışıyor.

Aday adayları içerisinde gördüğümüz diğer bir ciddi aday ise eski İlçe Başkanı Bülent Temelli.

Bursa siyasetinde tanınan bu isim, parti içinde hatr-ı sayılır bir yere sahip. Daha önce aday adayı olduğu Milletvekilliği seçimlerinde son anda yerini başka bir isme kaptıran Temelli, bu kez bu şansı yakalayacak mı hep birlikte göreceğiz.

Ve gelelim İsmail Kösen’e…

İnegöl siyasetinin eski kurtları arasında gösterebileceğimiz İsmail Kösen, Doğruyol Partisi ve DTP’de önemli görevler yaptı. Her ne kadar parti içerisinde bir karşılığı olmasa da başarılı iş adamı son yıllarda Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu Başkanlığını yürütüyor. İl Olma Platformunda Yavuz Uğurdağ’ın ekibinde yer alan Kösen, İnegöl için kafa yoran isimler arasında yer alıyor.

İşte bu 5 isim bana göre en şanslı 5 aday adayı.

Yeni yapılacak anketlerde bakalım nasıl sonuç çıkacak. Bu anketler elbette tek başına yeterli bir kriter olmayacak. Parti içinde yapılan temayül en önemli kriterler arasında yer alıyor. Pazar günü 225 parti temsilcisine bu soru net bir şekilde soruldu. Bunun yanı sıra aday adayları ile yapılacak mülakatlar, MHP İnegöl teşkilatının görüşleri, Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İl Başkanlığı ve başkanlığını Bursa Milletvekili Efkan Ala’nın yaptığı aday belirleme komisyonun adayın belirlenmesinde en önemli eşiklerden biri olacak. Ama nihayetinde son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek.