Husi milisleri, Kızıldeniz'den geçen bazı gemi ve yakıt tankerlerine, bu gemilerin İsrail'e destek taşıdığı gerekçesiyle saldırılar düzenliyor.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree, iki gün önce yaptığı açıklamada, Kızıldeniz’de seyreden İngiliz yakıt tankeri Cordelia Moon ile konteyner gemisi Marathopolis’e saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Bugün, bu saldırılara ilişkin görüntüler de Husiler tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Görüntülerde, saldırıya uğrayan yakıt tankerinde meydana gelen yangın açıkça görülüyor.