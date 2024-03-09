İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla’da düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Kurum, "Bu şehrin en önemli sorunlarının başında ulaşım problemi geliyor. 5 yılda tek bir metro ihalesine bile çıkamadılar. Taş üstüne taş koymadılar. Temelini attığımız metro hatlarına hafriyat döktüler” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla’da düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Mitinge Kurum’un yanı sıra eski Başbakan Binali Yıldırım, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Talha Tayfur, MHP Tuzla İlçe Başkanı Aslan Ali Baş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mitingde ilgiyle karşılanan Kurum’a vatandaşlar konuşmaları sırasında alkışlarla eşlik etti. Kurum’un miting sonunda vatandaşlara karanfil attı.

“5 yılda tek bir metro ihalesine bile çıkamadılar”

Mevcut İBB yönetiminin 5 yıldır metro ihalesine çıkmadığına dikkat çeken Kurum, "İstanbullular 5 yıldır bu beceriksiz yönetimin elinde çile çekiyor. Mevcut CHP’li İBB yönetiminden en ufak bir proje gördünüz mü? Bu şehrin en önemli sorunlarının başında ulaşım problemi geliyor. 5 yılda tek bir metro ihalesine bile çıkamadılar. Taş üstüne taş koymadılar. Temelini attığımız metro hatlarına hafriyat döktüler. Başlattığımız metroları dahi bitiremediler. Bunlar yetmezmiş gibi bir de bu Yalancı Başkan çıkıp ne yapıyor? Rahmetli Kadir ağabey döneminde temelleri atılan metro projelerinin temelini ben attım diye yalan söylüyor. Emek hırsızlığı yapıyor. Proje hırsızlığı yapıyor. İcraat hırsızlığı yapıyor” diyerek mevcut yönetimi eleştirdi.

“İBB’nin resmi internet sitesi bile bu beceriksiz başkanı yalanlıyor”

"İBB’nin resmi internet sitesi bile bu beceriksiz Başkan’ı yalanlıyor" diyen Kurum, "Oradaki verileri paylaşıyorum: Sıfırdan başlayıp yaptım dediği projelerin tarihlerine bir bakın. Mahmutbey-Esenyurt metro hattı başlama tarihi 21 Ağustos 2017. Çekmeköy-Sancaktepe metro hattı başlama tarihi 28 Nisan 2017. Göztepe-Ataşehir metro hattı başlama tarihi 28 Nisan 2017. Demek ki neymiş, Yalan mı, yalan. Hem de kuyruklu yalan. 3 metro hattının yapımı için 2017’de İBB Meclisi’ne gelen kredi talebine CHP grubu ‘hayır’ oyu verdi. Hatırlarsınız bu ‘Beceriksiz Başkan’, o tarihlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak İBB meclisinin bir üyesiydi. Yani karşı çıktıkları projeleri, şimdi sıfırdan yaptığını iddia ediyor. Gerçekten hayretler içerisinde kalıyorum. Nasıl bu kadar rahat yalan söylenebilir? Yalandan terliyor ama hiç yüzü kızarmıyor. Şu 3 günlük dünyada yalan söylemedikleri tek bir gün dahi yok. Her güne bir yalan sığdırıyorlar” dedi.

“Bu yalancı başkanın açtığı metro hattı sadece 8 km’dir”

‘Açılışını yaptım’ dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece 8 kilometresinin mevcut İBB yönetimi tarafından yapıldığını belirten Kurum, “Bir kez daha söylüyorum. Son 5 yılda yapılan tek bir metro ihalesi yoktur. Açtım dediği 47 kilometrelik metro hattının sadece 8 kilometresi bu yalancı başkanın döneminde yapılmıştır. Ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Millete yalan söylemeyi bırakın. Bu millet kendini aldatanı, kendine yalan söyleyenleri tarihten silmiştir. İnşallah 31 Mart’ta da bu beceriksiz yönetimi sizlerle birlikte süresiz tatile göndereceğiz” dedi.

“328 kilometre metro hattını 2029’a kadar iki katına çıkaracağız”

İstanbulluların her geçen gün büyük bir çile haline gelen trafik sorununu da çözeceğini söyleyen Kurum, “İstanbullu hemşerilerimi, hem yalanlardan hem de trafik çilesinden kurtaracağım. Hedefimiz; trafikte 65 dakika olan ortalama yolculuk süresini 39 dakikaya düşürmek. Bu anlayışla mevcut 328 kilometre metro hattını 2029’a kadar iki katına çıkaracağız. Yeni metro hatlarıyla, 2 yakaya yapacağımız tünellerle, kavşaklarla, otoparklarla, yeni otobüs ve metrobüs filolarıyla sizleri, İstanbulluları trafik çilesinden, ulaşım probleminden tamamen kurtaracağız” diye konuştu.

“100 bin konut vaat ettiler ancak 5 bin konut bile dönüştüremediler”

1 Nisan’dan sonra ulaşımla birlikte kentsel dönüşüme de öncelik vereceğini belirten Kurum, “Bu beceriksiz yönetim İstanbul’u depremlere, afetlere hazırlamak için tek bir adım attı mı? 100 bin konut vaat ettiler ancak 5 bin konut bile dönüştüremediler. Çalıştaylardan öteye gidemediler. Reklama ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar. Üstüne üstlük biz şehri depreme hazırlamak için 650 bin konut inşa edeceğiz derken bu projemize de karşı çıktılar. Kardeşlerim, şimdi soruyorum. 1.5 milyon konutun riskli olduğu bir şehirde 650 bin konut gereksiz olabilir mi? Ama bu iş bilmez CHP’li yönetime göre deprem tedbirleri, projeleri, yatırımları tamamen gereksiz. Biz sizi CHP’nin bu beceriksiz, bu liyakatsiz, bu umursamaz yönetimine teslim etmeyeceğiz. Dün, Elazığ, Malatya ve İzmir’deki depremlerde, Antalya ve Muğla’daki yangınlarda, Kastamonu, Sinop ve Bartın’daki sellerde, asrın felaketinde, yüz binlerce yuvamızı nasıl yaptıysak, şimdi de İstanbul’da 650 bin yeni yuvamızı da aynı azimle ve kararlılıkla yapacağız. 650 bin konutun 300 binini KİPTAŞ dönüştürecek. 250 binini, kolaylaştırıcı dönüşüm planımızla özel sektörümüz dönüştürecek. Kentsel dönüşüme özel 100 bin konut inşa edeceğiz. Bu konutlar hiçbir şekilde satılmayacak. Evleri kentsel dönüşüme girecek vatandaşlarımıza uygun fiyatlarla kiralayacağız. Böylece kira fiyatlarını da düşüreceğiz. Dirençli İstanbul hedefimizle bu şehirde tek bir riskli yapı kalmayınca kadar çalışacağız. Çünkü bizim derdimiz var” dedi.

“İstanbul’un sorunlarını ikinci plana atarsanız, bunun cevabını sandıkta alırsınız”

Mevcut İBB yönetiminin İstanbul dışında her türlü gündemle meşgul olduğunu söyleyen Kurum, “Biz milletimize hizmet etmenin gayreti içerisinde çalışıyoruz. Ama bugün bir bakıyorsunuz bu beceriksiz İBB yönetimi hiçbir şey yapmadığı gibi İstanbul dışında her türlü gündemle meşgul oluyor. Oysa ki 5 yıldır boş polemiklere ayırdığı vakti İstanbul’a ayırsaydı bugün; aslına yakışır bir İstanbul’da yaşıyor olabilirdik. 5 yıldır tatile ayırdığı vakti İstanbul’a ayırsaydı, bugün daha güzel bir İstanbul’da yaşayabilirdik. 5 yıldır reklama ayırdığı bütçeyi kentsel dönüşüme ayırsaydı, bugün daha dirençli bir İstanbul’da yaşayabilirdik. 5 yıldır yabancı ülkelerin temsilcilerine ayırdığı vakti İstanbul’a ayırsaydı, bugün trafiksiz bir İstanbul’da yaşayabilirdik. Bugün İstanbul’umuzun trafik çilesinin çözülmemesinin en büyük sebebi işte bu ilgisizliktir, ihmalkarlıktır. Beceriksiz aday kendi siyasi ikbali için yaptığı görüşme ve kulis yoğunluğundan İstanbul trafiğinin yoğunluğunu unuttu. Siz, İstanbul’un sorunlarını ikinci plana atarsanız, bunun cevabını sandıkta alırsınız” şeklinde konuştu.

“Tuzla metrosu için 120 milyon euro aldılar ama hiçbir ilerleme yok”

Tuzla’da 1 Nisan sonrası hayata geçirilecek projeleri sıralayan Kurum, “Tuzla Hastane-Tuzla Merkez Metro Hattını hızlıca tamamlayarak sizlerin hizmetine sunacağız. Hatırlarsanız, CHP’li Beceriksiz Başkan, Tuzla’ya metro sözü vermişti. Tuzla metrosu için durmadan açılış törenleri düzenlediler. Önce 86 milyon euro, sonra 34 milyon euro kredi aldılar. Hani nerede? Hiçbir ilerleme yok. Tuzla’nın ulaşım için en önemli akslarından biri olan D-100 E-5 Karayolunun yapımına, bu beceriksiz İBB yönetiminden önce, 2018 yılı Haziran ayında başlanmıştı. Koskoca 5 yıl geçti. Hala kalan kısmı bitmedi. İşte, 2019’da yüzde 20’si tamamlanan Aydıntepe Sabiha Gökçen Bağlantı Yolu hala bitmedi. Bu yolu da biz bitireceğiz. Yine Hünkâr Çayırı Geçiş Köprüsü, hala bir ilerleme yok. Burayı da biz bitireceğiz. Sabiha Gökçen-Tuzla OSB Raylı Sistem projemizi 2,5 yılda tamamlayacağız. Samandıra-Tuzla Raylı Sistem Hattımızı en kısa zamanda bitirecek ve Tuzlamıza armağan edeceğiz. Beşevler Mahallemize de yeraltı otoparkı ve mahalle bahçesi yapacağız” ifadelerine yer verdi.

“Sen milletin vatan sevgisini sorgulayacak en son kişisin Özgür Özel”

CHP’nin vatandaşları ayrıştırdığını söyleyen Kurum, "Siyasi tercihlerinden dolayı annelerimizi ayrıştırıyorlar. Sen ev kadınlarını nasıl ayırırsın? Bunların geçmişi de böyle. Bedelli askerlik yapanların oylarına talip değiliz diyor Eş Genel Başkanları. İster bedelli yapsın, ister uzun yapsın, sana ne? Sen milletin vatan sevgisini sorgulayacak en son kişisin eş genel başkan" diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i eleştirdi.

E5 altı ve üstü spor tesislerini ve Su Sporları Merkezini Tuzla’ya kazandıracaklarını söyleyen Kurum, 2018’de yapımına başlanan Tuzla Hal Binası’nın 5 yılda bitirilemediğini, yönetime geldiklerinde 2 yılda tamamlayacaklarını da söyleyerek konuşmasını bitirdi.

Kurum’un ardından söz alan eski Başbakan Binali Yıldırım ise, "31 Mart’ta yapacağımız seçimde üçlü olması, güçlü olması lazım. Tuzla’da Şadi Bey, İstanbul Büyükşehir’de Murat Kurum ve Ankara’da Recep Tayyip Erdoğan. Üçlü olsun güçlü olsun. Seçimlerde şehir farklı olursa, ilçeler farklı olursa kaybolan yıllar oluyor. Olan İstanbul’a oluyor” dedi.