İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ekim ayı olağan toplantısında Ekrem İmamoğlu’nun, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hakaret ettiği iddiası gerginliğe neden oldu. AK Parti Meclis Üyesi Hukukçu Faruk Gökkuş, “Vali’ye ‘itlik yapmasın’ dedi. Ses kayıtlarında var. Bu belediye başkanı meclis kürsüsünde meclisi yönetirken, bizim meclis üyesi arkadaşımıza hakaret etti” dedi.

İBB Meclisi Ekim Ayı Olağan Toplantısı Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane’deki belediye binasında gerçekleştirildi. Toplantı öncesi konuşmalarda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, eski Ordu Valisi Seddar Yavuz’a hareket ettiği iddiası gerginliğe neden oldu. Başkan İmamoğlu’nun Ordu’daki seçim çalışmaları esnasında Vali Yavuz’a ettiği ‘itlik yapmasın’ hakareti ile ilgili AK Parti Meclis Üyesi Hukukçu Faruk Gökkuş söz aldı.

“Vali’ye ‘itlik yapmasın’ dedi”

AK Parti Meclis Üyesi Hukukçu Faruk Gökkuş “Biz hukukçular kelimeler üzerinden oynarız. Peki 125’inci maddede böyle bir hüküm var. Bu seçilmiş belediye başkanımız, Ordu’ya seçim gezisi yaptı. VIP yanındakiler geçmedi diye ortalığı kaldırdı. Vali’ye ‘itlik yapmasın’ dedi. Ses kayıtlarında var. Ardından ben öyle demedim diye inkar etti. ‘Basitlik yaptınız’ dediğini söyledi. Bu belediye başkanı meclis kürsüsünde meclisi yönetirken, bizim meclis üyesi arkadaşımıza hakaret etti. Özür diledi. Devam eden bir yargı süreci var. Yargıyla ilgili sözlerin hepsine katılıyorum. CHP’nin bu anlayışa gelmesini de tebrik ediyorum. Demek ki dönüşen, değişen CHP bu” dedi.