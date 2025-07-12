İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında son operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 8’i tutuklandı. 2 kişi ise yurtdışına çıkış yasağı ile birlikte adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA