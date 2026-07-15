Dünya genelinde elektrikli araç dönüşümü hız kesmeden devam ederken, küresel otomotiv pazarının kalbi konumundaki Kaliforniya'dan çok konuşulacak tarihi bir adım geldi.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, pazartesi günü imzaladığı SB 168 yasa tasarısıyla, ilk kez elektrikli araç satın alacak tüketicilere bayide anında yansıtılacak devasa bir teşvik programını onayladı. MyFirstEV adı verilen bu programla birlikte sıfır ve ikinci el elektrikli araç alımlarında fiyatlar bir anda aşağı çekilecek.

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Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre açıklanan yeni programda en çok tartışılan konu, destekten yararlanabilmek için getirilen fiyat sınırları ve bu sınırlara uygulanan gizemli ayrıcalıklar oldu. Normal şartlarda sıfır bir elektrikli aracın teşvik alabilmesi için fiyatının 50 bin doların (yaklaşık 2 milyon 350 bin TL) altında olması gerekiyor.

Ancak yeni yasa, yalnızca sıfır emisyonlu araç üreten ve merkezi Kaliforniya'da bulunan üreticiler için şok edici bir istisna tanıyor:

Lucid ve Rivian Ayrıcalığı

Merkezi Irvine'da bulunan Rivian ile Newark merkezli Lucid, araç fiyatları belirlenen 50 bin dolarlık sınırın çok üzerinde olsa dahi bu teşvik programına doğrudan dahil edildi.

Rivian'ın yaklaşık 80 bin dolarlık (3 milyon 760 bin TL) R1T elektrikli pickup modeli ile Lucid'in yaklaşık 71 bin dolarlık (3 milyon 337 bin TL) Air sedan modeli normalde limit dışı kalacakken, bu kıyak sayesinde 165 bin TL'lik indirim hakkı kazandı.

Tesla'ya "Merkez" Cezası

Üretimini Fremont'ta yapmasına ve mühendislik üssünü korumasına rağmen Tesla bu istisnadan yararlanamayacak. Çünkü Elon Musk, şirketin kurumsal merkezini 2021 yılında Teksas'a (Austin) taşımıştı. Tesla, 50 bin dolar sınırına tabi tutulacak; yalnızca bu sınırın altında kalan Model 3 ve Model Y versiyonları teşvik alabilecek.

"Federal Desteğin Yerini Alacak"

Kaliforniya Valiliği, bu yeni hamlenin Donald Trump yönetiminin iptal ettiği 7.500 dolarlık (yaklaşık 352 bin 500 TL) federal elektrikli araç vergi indiriminin yerini alacağını belirtti.

Vali Gavin Newsom, federal hükümetin temiz enerji politikalarını baltaladığını belirterek şu sert ifadeleri kullandı:

"Donald Trump hava kalitemizi bozmak ve temiz otomobil sektörünü Çin'e bırakmak için elinden geleni yapıyor. Kaliforniya ise temiz ulaşım dönüşümünde gaza basıyor."

Programın bu yaz içerisinde başlaması planlanırken, katılan kesin üretici listesi önümüzdeki ay CARB tarafından ilan edilecek.