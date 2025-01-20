Dağaşan, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Açıkçası oynanan oyundan dolayı çok mutluyum. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Gelişime devam ediyoruz. Oyunumuzu geliştirdik, kalitemizi geliştirdik. Oynadığımız oyundan keyif olan bir oyuncu grubumuz var. Bundan dolayı çok mutluyum. Bu da sahaya yansıyor. Takımın başında 3. maçımız 1 galibiyet 2 beraberliğimiz var. Ciddi rakiplere karşı oynadık. Bu oyunun üstüne koya koya devam edeceğiz. Takımlarından desteklerini esirgemeyen ve maçtan sonra beni tribüne davet ettikleri için taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnegölspor bir bütün halinde hareket ediyor. Taraftarlarımızda bunun büyük bir parçası. Onlara tekrar teşekkür ediyorum. Desteklerini esirgemesinler. Şuan değişimin farkındalar. O yüzden onlara her zaman ihtiyacımız var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün Sarıyer maçı çalışmalarımız da başlayacak. Yine hafta sonu harika bir maç bizleri bekliyor.”

Kaynak: BÜLTEN