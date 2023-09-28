Altınova Belediyesi’nin İcathane Projesi’nin yeni eğitim öğretim başvuruları başladı. Bu yıl icathaneye sadece ortaokul öğrencileri müracaat edebilecek.

Altınova Belediyesi ”Teknoloji üreten bir Türkiye hedefiyle” sloganı ile varlığını sürdüren İcathane son dönemlerin popüler mesleklerinden olan yazılım, 3b tasarım, robotik kodlama ve değerler eğitimi içerikleri ile bu sene de faaliyet gösterecek. İcathaneye başvurular 2 Ekim Pazartesi gününe kadar devam edecek. Başvuran öğrenciler 7 Ekim’de sınava girecek.

“Geleceğe yatırım”

Altınova Belediyesi olarak eğitim alanında her türlü imkânları seferber ettiklerini ifade eden Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Çocuklara ve gençlere yapılan çalışmaların geleceğimize yapılan en büyük yatırım olarak görüyoruz. Hizmete soktuğumuz İcathane de bizim için çok önemli bir çalışma. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerini yetiştirmeleri ve hayal güçlerini geliştirmeleri, tasarım atölyelerinde, kültürel, sportif ve sanat faaliyetlerinde bulunabilmeleri son derece önemli. Çocuklarımızın ve gençlerimizin, ülkemizin teknolojik bakımından ilerlemesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Son dönemde gerek savunma sanayinde gerekse elektrikli araçlarında üretilmesinde büyük bir hamle yapan Türkiye’nin yeni teknolojilere ayak uydurabilen iyi yetişmiş genç beyinlere ihtiyacı var” diye konuştu.