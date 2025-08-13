Geleneksel Sünnet Şöleni’nde 529 Yıllık Vakıf Geleneği Yeniden Canlandı. Yıldırım Sultan Bayezid Han’ın emaneti Ulu Camii’nde duası yapıldı, Sultan Bayezid-i Veli’nin 529 yıllık vakfiyesinin hayır şartı Tophane’de yerine getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Geleneksel Sünnet Şöleni, Bilecik, Yalova ve Sakarya’dan sonra Bursa’da da geniş katılımla gerçekleştirildi. 529 yıldır süregelen Sultan II. Bayezid’in vakfiyesi gereği düzenlenen şölen, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi ile Bursa Fatihi Orhan Gazi’nin manevi huzurunda Tophane’de yapıldı.

Etkinlik, Yıldırım Sultan Bayezid’in banisi olduğu Ulu Camii’nde Ulu Camii İmam Hatibi Eyüp İlhan’ın yaptığı dua ile başladı. Şehir turunun ardından Kültürpark’taki lunaparkta eğlenen çocuklar, aileleriyle keyifli anlar yaşadı. Ardından nostaljik araçlarla Tophane’ye geçen sünnet çocukları, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinde dua etti, Alplerin saygı nöbeti değişimini izledi.

Alanyeri Camii İmam Hatibi Recep Altaş’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftü V. Muharrem İslamoğlu’nun dualarıyla başlayan program; mehteran gösterisi, semazen gösterisi, yüz boyama ve pamuk şeker gibi etkinliklerle devam etti. Şölen, vakıf geleneğinin ve sosyal dayanışmanın güçlü bir örneği olarak tarihi ve kültürel açıdan büyük anlam taşıdı.

Programa Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Orkun Gazioğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İl Müftü V. Muharrem İslamoğlu, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcıları Salih Bahadır, Osman Tüysüz ve Havva Balkanlı Artıran, Kestel İlçe Müftüsü Faruk Çelik, Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Genel Başkanı Dinçer Akyel ve vatandaşlar katıldı.

Program sonunda sünnet olan çocuklara hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi. Etkinliğin, vakıf kültürünün ve geleneklerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağladığı vurgulandı.