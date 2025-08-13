Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Şehrimize değer katacak her ürünü ve her çalışmayı titizlikle değerlendiriyor, kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak için özenle çalışıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi atölye birimlerindeki çalışanları ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Subaşı, çalışmalarda tasarrufun önemine değinerek atılabilecek adımlar hakkında bilgiler verdi. Başkan Yardımcısı Bilen Gökten ve ilgili birim müdürlerinin eşlik ettiği ziyarette Başkan Subaşı, kullanılan ekipmanları da inceledi.

Atölyede yer alan depoları ziyaret eden ve geri dönüşüm ile tasarruf sağlanılması konularında gerekli talimatları veren Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Atölyemizde yer alan depolarımızı ziyaret ederek geri dönüşüm ile tasarruf sağlayacağımız ve yeniden değerlendirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunabileceğimiz malzemeler üzerine kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdik. Şehrimize değer katacak her ürünü ve her çalışmayı titizlikle değerlendiriyor, kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak için özenle çalışıyoruz" dedi.