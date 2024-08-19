İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da çıkan orman yangınlarına neden olduklarından şüphelenilen 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Muğla'nın Yatağan, Ula ve Datça ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili olarak toplamda 3 kişinin yakalandığını belirtti.

Yerlikaya'nın aktardığı bilgilere göre, Yatağan ilçesine bağlı Yava Mahallesi'nde çıkan yangının arıcılık faaliyetlerinden kaynaklandığı tespit edildi ve bu olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı. Datça'da ise Batır Kızılbük mevkisinde çıkan orman yangınını çıkardığı şüphesiyle bir kişi yakalandı.

Bakan Yerlikaya, yangınların ardından yaptığı açıklamada, "Ormanlarımız, milletimizin ortak servetidir ve çocuklarımıza bırakacağımız en kıymetli mirastır," ifadelerini kullanarak, yangınlarla mücadelenin önemini vurguladı.