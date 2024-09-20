İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın doktoru Ali Kerim Diler’e 2023 yılı sonunda düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında önemli gelişmeler yaşandı. Saldırı ve yağma girişimi suçlarından yargılanan çete lideri Cüneyt Yakut, 11 Eylül'de görülen duruşmada tahliye edildi.

Duvar’da yer alan habere göre, saldırıyı Muhammet Yakut'un akrabaları Ahmet Yakut ve oğlu Cüneyt Yakut’un organize ettiği belirlendi. Ali Kerim Diler saldırıdan sağ kurtulurken, soruşturma sürecinde 12 kişi tutuklandı. Cüneyt Yakut’un örgüt lideri olarak yargılandığı davada, Ahmet Yakut’un tutukluluğu ise sürüyor.

Diler'in ifadesine göre, Ahmet ve Cüneyt Yakut, saldırı sonrasında da kendisini tehdit ederek para talep etmeye devam etti. İddianamede Yakutlar grubunun, Diler ve bazı iş insanlarına yönelik yağma ve cinayete teşebbüs suçları işlediği yer alıyor. Davada toplam 23 kişi şüpheli olarak yargılanıyor.

Soruşturma sırasında elde edilen dinlemelerde, Ahmet Yakut'un, Diler'e yönelik saldırıyı itiraf ettiği ortaya çıktı. Yakut’un, "Daha 20 gün önce doktoru vurdurdum. Bakan’ın arkadaşıydı" şeklindeki sözleri dosyada yer aldı.

Çetenin Yöntemleri

Yakutlar grubunun, Ali Kerim Diler’e yönelik saldırılarda kamuoyunda “Redkitler” olarak bilinen bir suç örgütünü de devreye soktuğu tespit edildi. İddianamede, Diler'in daha önce bir kazaya benzetilen bir saldırıyla darp edildiği ve ortaklık yaptığı işletmeyi zorla devretmek zorunda kaldığı belirtildi.

11 Eylül’deki duruşmada Cüneyt Yakut ve 9 kişi tahliye edilirken, Ahmet Yakut ve diğer bazı sanıkların tutukluluğu devam ediyor. Tahliye gerekçesi olarak "suçun mahiyetinin değişme ihtimali" gösterildi. Davanın bir sonraki duruşması 11 Aralık’ta yapılacak.