2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden İnegölspor ligin ilk haftasında Altınordu’ya deplasman 2-1 yenilmesinin ardından 2. hafta kendi saha ve seyircisi önünde 2. hafta Sarıyerspor’la 0-0 berabere kalan Bordo Beyazlılar, geçtiğimiz hafta ise Afyonspor’u deplasmanda son dakika golüyle 1-0 yendi.

İlk 3 haftada rakip fileleri 2 kez havalandıran temsilcimiz, kendi kalesinde de yine 2 gol gördü. İlk 3 haftada gol yollarında beklenen performansı gösteremeyen ekibimiz, bu hafta İnegöl’de konuk edeceği İskenderunspor’u göze hoş gelen futbol ve net bir skorla yenerek taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

İSKEDERUNSPOR NASIL BİR EKİP?

Sezonun ilk 3 haftasında 4 puan toplayan ekiplerden biri olan İskenderunspor, ilk maçta evinde Tuzlaspor’la 0-0 berabere kaldıktan sonra, deplasmanda Afyonspor’u 2-1 yenmeyi başardı. 3. haftada ise kendi evinde 1-0 mağlup oldu.

Tek galibiyetini deplasmanda alan konuk ekip, ilk 3 haftada rakip fileleri sadece 2 kez havalandırırken kalesinde de yine 2 gol gördü.

Kadrosunda 25 futbolcusu bulunan ekip, 1 milyon 460 bin avro kadro değerine sahip. 7 gurbetçi oyuncuya sahip olan ekipte, geçtiğimiz yıl İnegölspor forması giyen stoper Kadir Turhan ile sağ bek oyuncusu Ömer Gür’de forma giyiyor.

İNEGÖLSPOR-İSKENDURUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

İnegölspor ile İskenderunspor arasında oynanacak olan 4. hafta mücadelesi 21 Eylül Cumartesi günü (yarın) saat 16.30’da İnegöl Şehir Stadyumunda oynanacak.