Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde yürütülen "İlçemizin Çocukları Keşfe Çıkıyor" projesi çerçevesinde İğneada Atatürk Ortaokulu öğrencileri, düzenlenen kültürel ve çevresel etkinliklerle bir araya geldi.

Programın ilk bölümünde öğrenciler, Limanköy Kütüphanesi Konuk Evi’nde gerçekleştirilen kitap okuma etkinliğine katılarak keyifli bir okuma deneyimi yaşadı. Ardından Longoz Ormanları Milli Parkı’na geçen öğrenciler, bölgede bulunan Kuş Gözlem Kulesi’nde ekosistemi ve kuş türlerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Doğal yaşamı yerinde gözlemleyen öğrenciler, uzman personelden bölgenin biyolojik çeşitliliği ve ekolojik yapısı hakkında bilgi aldı.

Demirköy Kaymakamlığı, keşif dolu etkinliğe katkı sunan tüm görevlilere ve programa katılan öğrencilere teşekkür etti.