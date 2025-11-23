Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım kültür sanat etkinlikleri kapsamında anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. "Spektrum" adıyla düzenlenen özel seçki, sanat eğitiminin ustaları olan öğretmenlerin renk, kompozisyon ve ifade gücünü bir araya getiriyor. Her bir sanatçının kendi üslubunu yansıttığı eserler, izleyicilere öğretmenlerin sanata katkısını ve üretim heyecanını hissettiren zengin bir atmosfer sunacak. Spektrum Öğretmenler Günü Resim Sergisi, 24 Kasım - 7 Aralık tarihleri arasında Ofis Sanat Merkezi’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kaynak: İHA