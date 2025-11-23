Olay, Fatih İlçesi Oğuzhan Caddesi üzerindeki trafik ışıkları yakınında yaşandı. İddiaya göre, ışıklardan geçmeye çalışan M.K. yönetimindeki 34 MR 8962 plakalı motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı istikametinde seyreden İ.Y. idaresindeki taksiyle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaza alanında inceleme yaparken, taraflardan hangisinin ışık ihlali yaptığına ilişkin çalışma başlattı. Kazaya karışan taksi ve motosiklette maddi hasar meydana geldi.

"Yedi sekiz metre sürüklendi yerde"

Olaya şahit olan Yavuz Kocabıyık, "Hızla gelen taksinin, sol önünden motorlu bir arkadaş geçiyordu. Muhtemelen taksici sol tarafına bakmıyordu, sonra bir ses duyduk motosikletli arkadaş yedi sekiz metre sürüklendi yerde. Çok aşırı bir kaza sesi geldi, korktuk biz burada arkadaşlarla çıktık koştuk. Baktık arkadaş yerde yatıyor. Taksicide böyle bakıyor suçluluk duygusuyla. Arkadaş yerde yatıyor kan görmedik. Sol tarafına düşmüş galiba motosiklette üstüne düşmüş. Su bile içemedi. Biz yardımcı olmaya çalıştık" şeklinde konuştu.