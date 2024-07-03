İhlas Pazarlama, Anadolu yakasındaki 20’nci mağazasını Çekmeköy’de açtı.

İhlas Pazarlama’ya ait Anadolu yakasındaki 20’nci mağaza, Çekmeköy Taşdelen’de törenle hizmete açıldı. Açılış törenine İstanbul Anadolu Yakası İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Yusuf Özdemir, mağaza yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı mağaza, kurdele kesimi ve duanın ardından kapılarını vatandaşlara açtı.

"Bu 20’inci mağazamız oldu"

Açılış töreninde konuşan İstanbul Anadolu Yakası İhlas Pazarlama Bölge Müdürü Yusuf Özdemir, "Böyle çok güzel bir mağazayı Çekmeköy’de açtık. Bu 20’inci mağazamız oldu. Metrekare olarak da en büyük mağazamız oldu. Böylesi bir dönemde hem yatırım olarak hem istihdam olarak ekonomiye katkı sağlamaya devam ediyoruz. Mağazamızda topluma mal olmuş en güzel markaların en iyi şartlarda tüketiciye ulaşmasını sağlıyoruz. Burada senetli alışveriş, kartlı alışveriş gibi ödeme kolaylıklarının her türlüsü var. Müşterisine ’huzurla al, güvenle öde’ sloganıyla yola çıkmış bir mağaza zincirimiz var. Bu zincire önemli bir mağazayla bir katkı daha sağlamış olduk. Hayırlı olsun" dedi.