Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu iş birliğiyle yürütülen kendi işini kurma hibe destek programında başvuru süresinin dolmasına saatler kaldı. İstihdama katılımı artırmak ve bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla başlatılan proje kapsamında, dezavantajlı gruplardaki girişimci adaylarına iş yeri açılışından makine alımına kadar geniş bir yelpazede finansal destek sağlanıyor.

"İŞKUR hibe desteği ne kadar, başvurular ne zaman bitiyor?" sorusu, arama motorlarında günün en çok merak edilen başlıkları arasına girdi. 28 Şubat'ta başlayan 2026 yılı 2. dönem başvuru süreci, 13 Mart itibarıyla tamamlanıyor. Destek üst limitleri, projenin türüne ve başvuru sahibinin yasal statüsüne göre 550 bin TL ile 905 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Stok ve faiz kaygısı olmadan doğrudan üretime odaklanmak isteyen girişimciler için bu hibe, can suyu niteliği taşıyor.

Devlet destekli iş kurma projeleri kapsamında girişimcilere geri ödemesiz hibe olarak sağlanan destek miktarları belli oldu. Özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına katılımını teşvik etmek amacıyla belirlenen güncel üst limitler ise şu şekilde:

Engelli Girişimci Projeleri: 735.000 TL'ye kadar

Eski Hükümlü Projeleri: 550.000 TL'ye kadar

Korumalı İş Yeri Projeleri: 905.000 TL'ye kadar

Sağlanan hibe tutarı tek seferde nakit olarak hesaba yatırılmamakta; projenin onaylanması ve işletmenin kurulmasıyla birlikte resmi fatura karşılığında ödenmektedir. Tarım dışı sektörler ve tarım/hayvancılık projeleri için belirlenen 2026 yılı gider dağılım tablosu şöyledir:

Destek Kalemi (Gider Türü) Tarım Dışı Sektörler Tarım ve Hayvancılık Kuruluş İşlemleri (Ruhsat, İzin, Sigorta) 40.000 TL'ye kadar 40.000 TL'ye kadar İşletme Giderleri (Kira, Fatura, Tanıtım vb.) 145.000 TL'ye kadar (12 Ay) 75.000 TL'ye kadar (Kira hariç) Makine, Teçhizat, Yazılım ve Demirbaş Alımı 550.000 TL'ye kadar 440.000 TL'ye kadar

Hibe programına başvurmak isteyen adayların başvuru yolları, bulundukları statüye göre net bir şekilde belirlenmiştir. Yanlış kanaldan yapılan veya il müdürlüklerine elden teslim edilen engelli başvuruları ise geçerli sayılmamaktadır.

Engelli Vatandaşlar İçin: Proje başvuruları sadece e-Devlet kapısı üzerinden, İŞKUR'un ilgili hizmet modülü kullanılarak online olarak gerçekleştirilmelidir.

Eski Hükümlü Vatandaşlar İçin: Hazırlanan iş planı ve projelerin, Adalet Bakanlığı'nın ilgili birimleri (Denetimli Serbestlik Müdürlükleri, Koruma Kurulları vb.) aracılığıyla adayın bulunduğu ildeki İŞKUR İl Müdürlüklerine resmi yollardan iletilmesi zorunludur.

2026 İŞKUR Geri Ödemesiz Hibe Başvuru Şartları Neler?

735 bin TL'lik destek paketiyle kendi işinin patronu olmak isteyen vatandaşların, başvuru tarihi itibarıyla aşağıdaki kriterleri eksiksiz olarak taşıması gerekmektedir:

İŞKUR sistemine "iş arayan" statüsünde kayıtlı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Engelli adaylar için; Sağlık Bakanlığı yetkili hastanelerinden alınmış en az %40 engellilik oranını gösteren geçerli sağlık kurulu raporuna sahip olmak,

Eski hükümlü adaylar için; ilgili yasal statüyü belgelendirebilmek,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan (SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) emekli olmamak,

Girişimcilik eğitim programını tamamlayarak geçerli bir sertifikaya sahip olmak,

Başvuru tarihi itibarıyla kendi adına aktif bir işletmesi (vergi mükellefiyeti) bulunmamak,

Kurulacak iş yerinin bulunduğu il sınırları içerisinde ikamet etmek.

Proje Değerlendirme Süreci Nasıl İşliyor?

13 Mart saat 23.59'da başvuru ekranlarının kapanmasının ardından, İŞKUR komisyonları tarafından detaylı bir inceleme süreci başlayacak. Sunulan iş planlarının sürdürülebilirliği, pazar potansiyeli ve adayın sektörel vizyonu en önemli puanlama kriterleri arasında yer alıyor. Uzmanlar, özellikle en yüksek bütçe kalemi olan makine ve teçhizat alımlarına yönelik sunulan projelerin piyasa rayiç bedelleriyle uyumlu olmasının altını çiziyor.