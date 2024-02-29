Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Erciyes Üniversitesi daha önce örneği olmayan bir protokol imzaladı. Bilimsel ilgi alanları üzerinden ortak akademik çalışma ve proje yürütmek isteyen iki üniversite, ilk adımı mimarlık fakülteleri üzerinden attı.

Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesi arasında yer alan BUÜ ile Erciyes Üniversitesi;mimarlık fakültelerinin farklı alanlarda ortaklık yapabilmesi hedefiyle özel bir protokol hazırladı. Eğitim-öğretim, proje işbirliği, bilgi ve deneyim paylaşımı, yüksek lisans ve doktora ortaklığı dahil olmak üzere çok sayıda konuyu içeren işbirliği protokol metnini BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, BUÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan ile Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Büyükmıhcı imzaladı.

İşbirliği yeni fakültelerle devam etmeli

Törende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, sanayinin son derece güçlü olduğu Bursa’nın en büyük üniversitesi olarak iş dünyası ile ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi adına yoğun bir çaba gösterdiklerini aktardı. Aynı zamanda araştırma üniversitesi misyonu doğrultusunda da proje ve katma değerli faaliyetlere odaklandıklarının altını çizen Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Doğal olarak aynı grubun içerisinde bulunduğumuz diğer araştırma üniversiteleri ile de işbirliklerimizi ve etkileşimleri artırmaya çalışıyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak mevcut sıralamamızdan yukarılara doğru gitmeyi arzu ediyoruz. Bunun için de ilave çok sayıda adım attık. Erciyes Üniversitesi’ni daha evvel ziyaret etmiştik. Bugün geldiğimiz noktada ise mimarlık fakülteleri özelinde bir işbirliği için adım atıyoruz. Ortak çalışma isteğimizin bu düzeyde kalmamasını da temenni ediyoruz. Fakülte ve diğer eğitim birimlerimiz için de yeni çalışma başlıkları bulabileceğimize inanıyoruz. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Birliktelik herkese katkı sağlayacak

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise iki araştırma üniversitesinin kıymetli bir ortaklık için bir araya gelmiş olmasından ötürü büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. Araştırma üniversitesi liginin son derece kıymetli olduğunu ve orada yer alabilmenin üniversitelere özel avantajlar sağladığını vurgulayan Prof. Dr. Fatih Altun; “Bu sıralamada yer almak önemli ancak devamlılık sağlamak çok daha kıymetli. Yapacağımız işbirliğini de bu manada son derece kıymetli buluyorum. Sadece mimarlık fakülteleri arasında değil, diğer fakültelerimiz arasında da eşleştirmelerin yapılması ayrıca önem taşıyor. Araştırma üniversitelerine verilen 1004 projelerinde paydaş olmak ve ortak çalışma yürütmek de bizlere katkı sağlayacaktır. Bursa’nın ve üniversitelerinin gücünü biliyoruz. Gelecek yıllarda da araştırma üniversiteleri sıralamasında çok daha iddialı noktalarda yer alacaklarını düşünüyorum. Erciyes Üniversitesi olarak sağlık, mühendislik ve ziraat alanlarında güçlüyüz. Bunları öne çıkarmak için de gayret ediyoruz. Bu protokolü çok önemsiyoruz. Üniversitelerimizin ve fakültelerimizin işbirliği bizleri mutlu edecek. Nihayetinde üniversitelerimiz önce şehrimiz sonra da ülkemiz için katma değer oluşturacak çalışmaları ortaya koymak için çalışıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Protokolümüz hayırlı olsun” dedi.

Güzel bir başlangıç olacak

BUÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, işbirliği protokolünü imzalamaktan ötürü son derece memnun olduklarını vurguladı. Proje, jüri ve araştırma başlıklarında ortaklıklar yapılacağı bilgisini de veren Prof. Dr. Tülin Vural Arslan; “Özellikle uluslararası projeler için farklı coğrafyalardan partner bulabilmek oldukça önemli. Araştırma üniversiteleri arasında böylesi işbirliklerinin bir protokol çerçevesinde olması hepimize artı değer katacaktır. Her iki araştırma üniversitesi için de güzel bir başlangıç olacaktır. Ümit ediyoruz ki yeni araştırma ve ortak eğitim programlar oluşturmak için de ilk adımı atmış olacağız. Hali hazırda iyi olan ilişkilerimizi daha da üst seviyeye çıkarmak adına imzaladığımız protokolün hepimize hayırlı olmasını diliyoruz” açıklamasında bulundu.

Ortak proje hazırlıkları hızlıca ilerleyecek

Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gonca Büyükmıhcı da yapılabilecek konuları görüşmek adına daha önceden bir ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek; “Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi yöneticileri ile zaten tanışıyorduk. Ziyarette akademisyen arkadaşlarımızla da tanışma fırsatı bulduk. Sıcak bir ilgiyle karşılandık. Herkes işbirliği için hazır ve istekli. İkinci aşama olarak proje hazırlıklarımıza başlayacak ve değerli çıktılar için çalışmalar yürüteceğimize inanıyoruz. Hayırlı olsun” diye konuştu.

İmza töreninde BUÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftçi ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı ile iki üniversitenin akademisyenleri de hazır bulundu.