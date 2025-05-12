

Edinilen bilgiye göre Park Caddesi üzerinde seyir halinde olan Talha B. yönetimindeki 16 CYH 20 plakalı otomobil dönüş yapmak istediği sırada, cadde üzerinde seyir halinde olan Mustafa B.(24) yönetimindeki 16 ARY 618 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT