Ses kısıklığı, günlük yaşamda sıkça karşılaşılan ve çoğu zaman geçici bir sorun olarak görülen bir belirtidir. Ancak BHT CLINIC İstanbul Tema Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mustafa Çalışkan, ses kısıklığının bazı durumlarda ciddi sağlık problemlerinin habercisi olabileceğine dikkat çekti.

Basit nedenler kadar ciddi riskler de var

"Ses kısıklığı, sadece fazla konuşmak ya da boğazı tahriş eden basit nedenlerle ortaya çıkabileceği gibi; ses telleri, gırtlak veya sinir yapılarında gelişen ciddi hastalıkların ilk belirtisi de olabilir" diyen Op. Dr. Çalışkan, ses kısıklığının en sık nedenleri arasında sesin kötü ve aşırı kullanımı, sigara ve alkol tüketimi, mide asidinin yemek borusuna geri kaçtığı reflü gibi faktörlerin yer aldığını ifade etti.

Op. Dr. Çalışkan, "Bu tür nedenlere bağlı ses kısıklıkları genellikle ses istirahati ve ilaç tedavisiyle düzelebilir. Ancak belirtiler ısrarcıysa, altında yatan başka bir sorun olabileceğini düşünmeliyiz" dedi.

Polip, nodül ve tümörlere dikkat

Bazı hastalarda ses tellerinde oluşan polipler, nodüller veya kötü huylu tümörlerin ses kısıklığına yol açabileceğini vurgulayan Çalışkan, bu tür durumların yalnızca medikal tedaviyle sınırlı kalmayabileceğini, cerrahi müdahale ya da radyoterapi gibi ileri düzey tedavi seçeneklerinin gerekebileceğini belirtti.

"Özellikle uzun süredir sigara içen bireylerde ya da ailesinde gırtlak kanseri öyküsü bulunan kişilerde ses kısıklığı dikkate alınmalı, erken tanı için detaylı bir kulak burun boğaz muayenesi yapılmalıdır" şeklinde konuştu.

Tiroid ameliyatı ve travmalar sonrası ses problemleri

Ses kısıklığının bazı özel durumlarda da ortaya çıkabileceğini ifade eden Çalışkan, tiroid ameliyatı sonrası ses tellerini kontrol eden sinirin zarar görmesinin kalıcı ses problemlerine neden olabileceğini söyledi.

"Ayrıca boyun bölgesinde bulunan tümörlerin bu sinire baskı yapması veya boğaza alınan darbeler, sesin kalitesinde ciddi bozulmalar yapabilir" dedi.

İki haftadan uzun süren ses kısıklığı önemli

Son olarak ses kısıklığının süresine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Çalışkan, şu uyarıyı yaptı:

"Ses kısıklığı eğer iki haftadan uzun sürüyorsa, bu durum mutlaka bir KBB uzmanına danışılmalıdır. Erken tanı sayesinde hem ciddi hastalıkların önüne geçilebilir hem de sesin doğal ve sağlıklı işlevi korunabilir."