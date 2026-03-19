Xiaomi’nin bazı akıllı telefon modelleri için güncelleme desteğini sonlandırdığı ortaya çıktı. Buna göre Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12 Lite ve Redmi Note 12 5G artık resmi güncelleme almayacak cihazlar arasında yer alıyor. 2021 yılında piyasaya sürülen Xiaomi 12 serisi ise yaklaşık 5 yıl boyunca güncelleme desteği aldı.

Telefonların tamamı Android 12 ile piyasaya sürüldüler ancak en son Android 14 ve 15 aldılar. Xiaomi 12 ve 12 Pro modelleri en son Android 15'i Xiaomi 12 Lite ve Redmi Note 12 Android 14'ü aldı.

Söz konusu cihazları kullanmak kullanıcıları artık güvenlik açıklarına maruz bırakacağı için yeni bir modele geçilmesi öneriliyor.