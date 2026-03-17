Mevsim geçişlerinin etkisiyle birlikte acil servislere başvurularda artış yaşandığını belirten Prof. Dr. Mehmet Duru, özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarının ilk sırada yer aldığını ifade etti. Ani hava değişimlerinin bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğini söyleyen Duru, grip, nezle ve farenjit gibi hastalıkların bu dönemde hızla yayıldığını vurguladı.

Mart ayında öne çıkan bir diğer sağlık sorununun ise alerjik reaksiyonlar olduğunu belirten Duru, "Baharın yaklaşmasıyla birlikte polenler artıyor. Bu durum özellikle alerjik rinit ve astım hastalarında ciddi şikayetlere yol açabiliyor" dedi.

Acil servislere başvuran hastalar arasında travma vakalarının da dikkat çektiğini ifade eden Duru, havaların ısınmasıyla birlikte dış mekan aktivitelerinin artmasının düşme, çarpma ve spor yaralanmalarını beraberinde getirdiğini söyledi.

Öte yandan mide-bağırsak enfeksiyonlarında da artış gözlemlendiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Duru, hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle gelen hasta sayısında belirgin bir yükseliş var" diye konuştu.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Duru, dengeli beslenme, yeterli uyku ve mevsime uygun giyinmenin önemine dikkat çekti. Kronik hastalığı olan bireylerin tedavilerini aksatmaması gerektiğini de hatırlatan Duru, acil servislerin gereksiz yere kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Mehmet Duru, acil olmayan sağlık sorunlarında aile hekimlerine başvurulmasının hem hasta hem de sağlık sistemi açısından daha doğru bir yaklaşım olacağını sözlerine ekledi.