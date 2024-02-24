Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde üç katlı bir evin en üst kadında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Olay, Atatürk Mahallesi Altın Sokak üzerinde meydana geldi. Evin üçüncü katında bulunan mutfak kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını kapladı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yoğun çalışmaları sonucu yangını kontrol altına aldı.

Öte yandan, bölgeye gelen Tredaş ekipleri, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için binanın elektriklerini keserek önlem aldı. Evde can kaybı ve yaralanın olmaması ise sevindirdi.

Meydana gelen yangında evde ağır maddi hasar oluşurken ev kullanılamaz hale geldi.

Polis ve İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.