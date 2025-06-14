

Olay saat 22.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi Hekim sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 3. Katında meydana geldi. Murat Canbolat(58) henüz belirlenemeyen bir nedenle eşi Hatice Canbolat(53) ile tartışmaya başladı. Cinnet geçiren adam elindeki tabancayla eşini başından vurup öldürdü. Ailesi, öfkeli adamın elinden zorlukla tabancayı almaya çalıştı ancak vazgeçiremedi. Adam kapıyı kitleyip, tabancayı başına doğrultup ateş ederek canına kıydı. Olay yerine 112, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler kapıyı kırarak içeri girdi. Sağlık ekipleri kadın ve adamın ölümünü tespit etti. Olayı öğrenen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Mahalle sakinleri de sokağa döküldü.

Kadın ve eşinin cansız bedenleri savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebeplerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT